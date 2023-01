Vereador Bruno Zancheta solicita recursos para a saúde de São Carlos ao Deputado Federal David Soares

O vereador Bruno Zancheta, recebeu na última semana em nossa cidade, a visita do deputado federal David Soares (UNIÃO). Na oportunidade, o parlamentar agradeceu os votos recebidos em nossa cidade e destacou que seu gabinete está de portas abertas em Brasília para receber as demandas de nosso munícipio.

Bruno Zancheta destacou a necessidade latente de recursos para a área da saúde de São Carlos. O parlamentar são-carlense protocolou um ofício ao deputado para que faça gestão em Brasília. “Agradeço ao deputado David Soares por se colocar à disposição de nossa cidade sempre, ele é um parceiro de São Carlos. Precisamos de recursos na área da saúde em caráter emergencial. De pronto, o deputado se colocou à disposição e não tenho dúvida nenhuma que nossa cidade será contemplada”, disse o parlamentar.

David Soares é advogado, sendo formado em Direito e pós-graduado em Direito Civil pela universidade Gama Filho. É filho de Dona Magdalena e do Missionário RR Soares. A partir de 2023, irá exercer seu segundo mandato como Deputado Federal. Foi Vereador no munícipio de São Paulo entre 2011 e 2019, sendo eleito Deputado Federal pela primeira vez em 2018 com quase 100 mil votos. Destaca-se pelas propostas voltadas à preservação do meio-ambiente e tecnologia, além de elaborar leis para a inclusão de pessoas com deficiência e melhorias na educação, saúde, transportes, entre outros.

