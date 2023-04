Vereador Bruno Zancheta se reúne com secretária de saúde e cobra reforma emergencial das UPAs

O Vereador Bruno Zancheta esteve reunido na última semana com a Secretária Municipal de Saúde Jôra Porfírio para dialogar sobre diversas pautas relacionadas à saúde do município. Ele cobrou prioritariamente a reforma emergencial de todas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Cidade Aracy, Santa Felícia e Vila Prado.



O parlamentar destacou: “Conversamos sobre diversas pautas, dentre elas as reformas das nossas Unidades Básicas de Saúde (UBS e USF) e principalmente a reforma das nossas UPAs. Discutimos também ações quanto à prevenção e tratamento da saúde da mulher e tratamento na rede para as pessoas que possuem dores crônicas (Artrite, Artrose e Fibromialgia)” e a preocupação com o quadro de Síndrome Respiratória que tem atingido um expressivo número de crianças."



Vale ressaltar que a Secretária firmou um compromisso com o parlamentar que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) irão receber as reformas tão necessárias: “Parabenizo todos os Vereadores pelo esforço para que essas reformas aconteçam. Destaco o trabalho da Comissão de Saúde do Legislativo por ter nos auxiliado nesse processo”.



Bruno Zancheta finalizou: “Gostaria de agradecer à Secretária Jôra Porfírio por nos receber para tratar de assuntos tão importantes para nossos munícipes e deixo nosso mandato à disposição para que possamos avançar em projetos futuros, sempre pensando na melhoria da saúde de nossa cidade”.

