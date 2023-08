Vereador Bruno Zancheta recebe Deputado Estadual Guto Zacarias e solicita recursos para São Carlos

SIGA O SCA NO

Na última terça-feira (1º), o vereador Bruno Zancheta recebeu o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) na sede do Legislativo municipal para debater diversas pautas de interesse do município e solicitar recursos para São Carlos. Os dois jovens parlamentares possuem histórias semelhantes e agora ocupam cadeiras de destaque no cenário político municipal e estadual.

Bruno Zancheta pontuou: “Discutimos diversas pautas e projetos futuros de nossa cidade e estado. O destaque maior foi para a implantação da educação financeira nas escolas estaduais e municipais, projeto protocolado pelo deputado na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sancionado pelo governador Tarcísio. Aqui em São Carlos, o prefeito Airton Garcia sancionou uma lei similar de minha autoria. Precisamos de um aporte de recursos para que este projeto definitivamente aconteça”.

“Solicitei também que o deputado olhasse com carinho para nosso município e destinasse recursos para que possamos realmente implantar esse projeto em nossas escolas municipais e também para a saúde e a recuperação da malha asfáltica. Nossa cidade sofre muito sem representatividade estadual. É muito bom saber que podemos contar com o Guto como nosso porta-voz”, frisou Bruno Zancheta.

