Vereador Bruno Zancheta propõe a criação da “Patrulha nas Escolas” da Guarda Municipal

Em audiência pública realizada na Câmara Municipal para tratar da segurança nas escolas, o vereador Bruno Zancheta propôs, por meio de documento, a criação da “Patrulha nas Escolas”, um grupo dentro da estrutura da Guarda Municipal de São Carlos para cuidar das escolas. O evento, solicitado pelo vereador Lucão Fernandes e corroborado por todos os parlamentares, foi realizado nesta quinta-feira (13) e contou com a presença de diversas autoridades da área de segurança.

Bruno Zancheta destacou: “Como Secretário da Comissão de Educação do Legislativo e professor da rede estadual de ensino, atuando diariamente em nossas escolas, o cenário é extremamente preocupante. Necessitamos de medidas efetivas e rápidas para que possamos garantir a segurança de alunos, professores, servidores e de toda comunidade escolar”.

“A Guarda Municipal dentro da corporação tem alguns grupamentos como: a Patrulha Rural, o GAM (Grupamento de Apoio com Motocicletas), a Patrulha Maria da Penha, entre outros. Solicitei a criação do grupamento Patrulha nas Escolas para fornecer uma melhor efetividade e segurança a todas as unidades escolares de nosso município”, finalizou o vereador

