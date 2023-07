Vereador Bruno Zancheta faz balanço de seu primeiro mandato: mais de 30 leis sancionadas

O vereador Bruno Zancheta fez um balanço dos projetos de lei apresentados até agora no seu primeiro mandato no Legislativo, que teve início em 2020. Propostas para trazer melhorias a São Carlos, mais de 30 leis de sua autoria foram aprovadas.

Membro das Comissões Parlamentares de Educação e de Direitos da Pessoa com Deficiência no biênio 2023-2024, Bruno tem atuado em favor das áreas de educação, saúde, pessoa com deficiência, defesa animal, segurança, esporte, causas sociais e tecnologia.

Sobre a área da educação, o vereador destacou as leis que propõem implantação de educação financeira nas escolas, implantação de bibliotecas itinerantes nos bairros, criação do “Dia do Autor São-Carlense”, implantação da “Banca Troca de Livros”, criação do Programa de Combate à Evasão Escolar e a lei que propõe preferência de matrícula à mãe solo nas escolas mais próximas de sua residência.

Na área da saúde, ele destacou as leis que propõem a criação do banco de medicamentos, do “Fevereiro Laranja” para conscientização sobre o tratamento preventivo de leucemia e a criação da semana de conscientização sobre a fibromialgia.

Referente à proteção animal, Bruno Zancheta propôs a criação do “CADPET São Carlos” para realização de castrações, da campanha “Dezembro Verde” para conscientização sobre adoções responsáveis e para o combate aos maus-tratos de animais.

Outras leis que o parlamentar destacou são referentes à proposta de vaga de estacionamento para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE) Educação Especial, do pagamento de impostos via PIX e da criação do selo “Empresa Amiga da Juventude” para incentivo à contratação de jovens.

“Precisamos, enquanto legisladores, apontar caminhos à Prefeitura e este tem sido meu papel”, comentou Bruno Zancheta. “Continuarei encaminhando as demandas da população e buscando melhorias para nossa cidade”.

Leia Também