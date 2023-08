Vereador Bruno Zancheta e secretário Paraná Filho iniciam processo para implantação de Restaurante Popular em Santa Eudóxia

O vereador Bruno Zancheta esteve reunido com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho e juntos anunciaram uma excelente notícia: o início do processo de implantação do Restaurante Popular no Distrito de Santa Eudóxia.

Eles destacaram: “Precisamos olhar com mais atenção para Santa Eudóxia, que sofre com a distância de cerca de 40 km do centro de nossa cidade. Nossos Restaurantes Populares servem refeições prontas e balanceadas, com preços acessíveis que atendam, sobretudo, aos munícipes de baixa renda. Tais restaurantes representam uma importante ferramenta de inclusão, cidadania e assistência social”.

“Agora, faremos gestão junto à prefeitura municipal para que esse projeto saia do papel o mais rápido possível. Agradecemos ao prefeito Airton Garcia que tem dado todo apoio necessário”, completaram o vereador Bruno Zancheta e o secretário de Agricultura Paraná Filho.

O vereador Bruno Zancheta fez um agradecimento especial ao secretário Paraná Filho: “Destaco esse olhar clínico que o secretário Paraná tem tido para uma questão tão sensível: a implantação de mais Restaurantes Populares para atender a população. Gratidão!”, frisou o parlamentar.

Na última semana, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, inaugurou o Restaurante Popular no bairro Santa Felícia com mais de 500 refeições diárias servidas.

