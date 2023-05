“Biblioteca Itinerante nos Bairros”: Lei de autoria do vereador Bruno Zancheta é aprovada na Câmara Municipal

Em sessão realizada ontem (2) na sede do legislativo municipal, o projeto de lei “Biblioteca Itinerante nos Bairros”, de autoria do Vereador Bruno Zancheta foi aprovado por unanimidade.



A lei tem como principal intuito levar educação e cultura a todos os bairros e lugares de nosso município, através de bibliotecas itinerantes que irão percorrer os bairros de São Carlos.



“Gostaria de agradecer a todos meus colegas Vereadores pelos seus votos favoráveis ao projeto, que era um sonho desde quando fui candidato. Como professor sei da importância de levar educação e cultura a todos os cidadãos São- Carlense”, finalizou Bruno Zancheta.



O parlamentar destacou que já iniciou tratativas com o Secretário Municipal de Educação, o Vereador licenciado, Roselei Françoso, sobre esse assunto.



" Irei me reunir novamente com o Secretário de Educação, Roselei Françoso para que possamos realmente colocar em prática essa lei. Coloquei inclusive minhas emendas parlamentares à disposição para que possamos implementar esse projeto", afirmou o parlamentar.

