Vereador Bruno Zancheta denuncia prédio público abandonado na Vila Prado

SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 11h51

06 Out 2023 - 11h51 Por Jessica Rodrigues

Após denúncias, o vereador Bruno Zancheta esteve em um prédio público abandonado na rua Theodureto de Camargo esquina com a Rua Miguel Damha, nas proximidades da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Prado.



Bruno Zancheta destacou: “Diversos moradores desta região estão se queixando muito quanto ao abandono deste local. Estive in loco e pude detectar um prédio totalmente deteriorado, cheio de resíduos. Isso é inadmissível”.



“Irei fazer um encaminhamento para que o poder público possa equacionar essa demanda o quanto antes. Precisamos de soluções em caráter emergencial. O dinheiro público não pode ser jogado no lixo”, finalizou o vereador.

Leia Também