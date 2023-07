Vereador Bruno Zancheta acompanha reforma da UPA do Cidade Aracy

O vereador Bruno Zancheta esteve na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Cidade Aracy para visitar a reforma geral que vem sendo realizada em todo o prédio desta unidade de saúde. O parlamentar acompanhou plantões noturnos durante seu mandato nesta unidade e o principal questionamento da população era quanto a manutenção geral do local.

Bruno Zancheta pontuou: “Estive na UPA do Bairro Cidade Aracy acompanhando o que tem sido feito no local, e o que vi foi muito animador, a unidade está recebendo as devidas manutenções no telhado, está sendo realizado a pintura geral do local e manutenções pontuais que necessitavam ser realizadas, nas salas de atendimento, banheiros e consultórios. Quem ganha com isso é a população”.

“Gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde por essa reforma que tanto esperávamos e a Comissão de Saúde do legislativo, pelo trabalho realizado, acatando um pedido não só do nosso mandato, mas sim da totalidade dos vereadores”, finalizou Bruno.

