segunda, 01 de setembro de 2025
Política

Vereador Bira rompe com a base do governo Netto Donato

01 Set 2025 - 17h06Por Da redação
Vereador Ubirajara Teixeira - Crédito: Divulgação Vereador Ubirajara Teixeira - Crédito: Divulgação

Na última sessão da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, anunciou oficialmente que não faz mais parte da base do governo do prefeito Netto Donato. Em seu tempo de fala no púlpito, o parlamentar fez duras críticas à forma como foi tratado pela atual administração em relação ao São Carlos Rodeio Fest.

Segundo Bira, o São Carlos Rodeio Fest enfrentou dificuldades até o último momento. Bira contou que, mesmo no dia da festa, a liberação total ainda não havia sido concluída. A situação gerou insegurança em empresários e na população, levando vários compradores de camarotes a desistirem, já que diariamente saíam notícias sobre um possível embargo do evento.

