Vereador Bira recebe a visita do prefeito de Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 31 de agosto, o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD), recebeu a visita do prefeito de Porto Ferreira, Romulo Rippa (PSD), em seu gabinete na Câmara dos Vereadores de São Carlos.

Na oportunidade, foram tratados temas relacionados ao Caminho da Fé, no trecho entre as duas cidades e também a fomentação do turismo regional.

“O Bira realiza um grande trabalho voluntário e de cuidado para o Caminho da Fé em São Carlos, que é exemplo para toda região.” - Disse o chefe do executivo ferreirense.

“Reuniões como essa servem para trocar ideias e fomentar o turismo regional” - afirmou o vereador são-carlense.

Bira destaca que todo o trabalho é voluntário e que ele conta com a ajuda do grupo Sertanejos do Bem. “Tudo o que fazemos é voluntário, é devido a fé, e conto com a colaboração de amigos do grupo Voluntários Sertanejos do Bem”, disse.

Levado pela fé, Bira já fez o trajeto até chegar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida em 2019, e lembra da emoção que é conseguir concluir e alcançar o objetivo. “Quem faz o Caminho da Fé sabe como é emocionante, cada dia, cada obstáculo superado é sempre uma motivação, e chegar ao Santuário da Mãe Aparecida mostra o quanto a fé é importante em nossas vidas”, destacou.

Vale destacar que Bira foi convidado pelo idealizador do Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé, Marcio Cardoso de Oliveira, para ser voluntário e aceitou de imediato, participando sempre de reuniões e encontros que tratam assuntos relacionados a este trecho, seja na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida-SP, ou nas cidades da região.

O Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé tem o início em Borborema e passa por Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Boa Esperança do Sul, Trabijú, Ribeirão Bonito e São Carlos, totalizando 207 quilômetros.

Antes, também tem o Ramal São José, que tem início a partir da São José do Rio Preto, percorrendo em seguida o Distrito de Engenheiro Schmitt, Cedral, Potirendaba, Ibirá, Urupês, Novo Horizonte e chegada em Borborema no total de 150 Km.

Após chegar à Catedral de São Carlos Borromeu, os romeiros continuam percorrendo os outros roteiros que levam até ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.

SOBRE CAMINHO DA FÉ – O Caminho da Fé possui rotas de estradas rurais sinalizadas para dar estrutura aos que desejam fazer a peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida. No Estado de São Paulo existem 10 ramais criados para esta finalidade. O projeto foi lançado em 2003, na cidade de Águas da Prata, inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

