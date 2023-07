Vereador Bira entrega ambulância de suporte avançado para o Samu

Crédito: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebeu nesta sexta-feira, 30, uma nova ambulância de suporte avançado da Prefeitura Municipal, através de uma conquista do Vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (PSD).

A nova unidade atende a uma antiga necessidade do Samu em São Carlos e foi conquistada por Bira através de emenda no valor de R$ 350.000,00 do Deputado Federal Marco Bertaiolli (PSD).

“Estive em Brasília em duas oportunidades no ano passado, na primeira, em maio, trouxemos emendas do deputado Bertaiolli para custeios na área da saúde na cidade, mas o grande objetivo foi alcançado em novembro, quando o deputado confirmou a liberação desse recurso de 350 mil reais para a aquisição de uma unidade de suporte avançado para o Samu” destacou Bira, que já lutava por melhorias na área da saúde e via a frota do serviço de atendimento móvel na cidade sucateada mesmo antes de vencer a eleição e desde o início do mandato tratou como prioridade a aquisição de uma nova ambulância para o Samu.

“Além do trabalho do dia a dia, ficamos muito contentes quando conseguimos trazer recursos que são revertidos em serviços e melhorias para a nossa população, no ano passado foram duas ambulâncias conquistadas junto ao Governo do Estado de São Paulo e esse ano, conseguimos finalmente entregar essa ambulância de suporte avançado que tanto vai ajudar nossa população.” - completou o vereador, que pretende continuar sem medir esforços na busca por melhorias para a cidade de São Carlos.

Em 2022, através de emendas do deputado estadual Alex de Madureira (PL) e do ex-deputado Cezar (PDT), Bira já havia conquistado duas ambulâncias que já foram entregues para a Prefeitura Municipal, esses veículos conquistados pelo vereador do PSD estão sendo utilizados principalmente por pessoas acamadas que fazem tratamento tanto internamente quanto fora de São Carlos, ou seja, pelas pessoas que necessitam de tratamento em outros municípios da região.

Além disso, o próprio Deputado Federal, Marco Bertaiolli já encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a Saúde de São Carlos que foi utilizada para a aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de saúde.

“Agradecemos ao deputado Marco Bertaiolli pela importante emenda e vamos continuar trabalhando firme pela nossa população.” - finalizou.

