Crédito: Divulgação

Assinada pelo prefeito Airton Garcia e pelo chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Carlos Augusto Colussi, foi publicado no dia 19 de junho no Diário Oficial do Município, a portaria 265 que trata da exoneração de Valdemar Zanette, que deixa o cargo comissionado de Procurador Geral.

Desde o dia 22, Zanette retorna às suas funções contratuais na Prefeitura Municipal de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também