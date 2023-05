Vereadores suplentes Paulo Scalli e João do Depósito Aracy II assumem vagas de vereadores na Câmara

Paulo Scalli e João do Depósito Aracy II, com Marquinho Amaral, Cidinha do Oncológico e Márcio Cinti - Crédito: divulgação

Os suplentes de vereador do PTB Paulo Scalli e João do Depósito Aracy II, assumiram na tarde desta quarta-feira (31) os mandatos na Câmara Municipal, nas vagas dos vereadores Malabim e Sérgio Rocha, que solicitaram licença do cargo por 30 dias para tratar de assuntos particulares. Os suplentes assinaram o termo de posse na sala das sessões da Câmara, na presença do presidente da Casa, vereador Marquinho Amaral e da vereadora Cidinha do Oncológico. O presidente do diretório municipal do PTB, Márcio Cinti, prestigiou o ato formal. Também esteve presente o diretor da Câmara, Rodrigo Venâncio.

As licenças de Malabim e Sérgio Rocha no período de 31 de maio a 30 de junho foram aprovadas por unanimidade pelo plenário na sessão de terça-feira. As solicitações tiveram base na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara.

OS NOVOS VEREADORES - Médico pediatra, Paulo Scalli afirmou que sua expectativa é de desempenhar um trabalho voltado à maior eficiência da administração pública e tentar fazer um link entre as lideranças para buscar a melhoria da qualidade do atendimento das demandas da população. Informou que também objetivará um trabalho “mais eficiente e eficaz em relação à saúde pública de São Carlos”.

João Batista da Silva, conhecido como João do Depósito Aracy II, por seu turno, disse que seu intuito é realizar um trabalho produtivo nos próximos 30 dias, principalmente em prol da região da Grande Cidade Aracy. “Vou trabalhar bastante, há muito serviço a ser feito naquela região”, antecipou.

O presidente Marquinho Amaral saudou os novos vereadores e destacou ser uma honra compartilhar com eles parte deste mandato no Legislativo. Ressaltou que os suplentes do PTB “são pessoas que possuem em suas profissões, uma folha de serviços prestados ao município de São Carlos”. “Malabim e Sérgio Rocha estarão muito bem sucedidos na Câmara”, acrescentou.

