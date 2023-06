Sistema CROSS: Audiência pública discute internações e falta de leitos

Elton: “Precisamos diagnosticar gargalos e buscar soluções para tornar o sistema mais eficaz" - Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) protocolou um requerimento solicitando audiência pública para trazer "Transparência do sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) no município de São Carlos".

Segundo o parlamentar, o objetivo da audiência é "mapear os atores da saúde pública envolvidos na regulação de vagas para internação, compreendendo o fluxo de atendimentos e o papel de cada instituição ".

Elton destaca que "é fundamental compreender o fluxo de atendimento do CROSS, as instituições e os profissionais envolvidos, para que possamos otimizar o processo e, em alguns casos, salvar vidas. Precisamos diagnosticar possíveis gargalos e, juntamente com as autoridades e estudiosos sobre o assunto, buscar soluções para tornar o sistema mais eficaz e eficiente", finalizou.

