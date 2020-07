Sérgio Rocha solicita junto a Prefeitura, combate a infestação de escorpiões no Novo Mundo

Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha tem recebido nestes últimos meses, diversas reclamações, dos moradores da região do bairro Novo Mundo, que estão sofrendo com a infestação de escorpiões que saem dos bueiros das ruas.

Segundo os moradores a situação está bem crítica, chegando ao ponto de demonstrarem frascos contendo diversos escorpiões capturados em sua residência, colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente crianças e idosos.

A preocupação do vereador é quanto a risco dos escorpiões estarem em fase de reprodução e que o contato do veneno deste aracnídeo com pessoas pode resultar em graves danos à saúde, principalmente se for uma criança, o que gera uma preocupação maior ainda para população.

Rocha protocolou uma moção de apelo à prefeitura, considerando que infestação de escorpiões vem se alastrando há vários meses e até o momento o poder público não tomou nenhuma providência, finalizou Rocha.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também