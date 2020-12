Sérgio Rocha cobra reconstrução de muro na Praça Itália

Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha (PTB) solicitou, através de requerimento, informações sobre quando será feita a reconstrução do muro destruído para realizar a manutenção da galeria pluvial próximo a linha férrea na Praça Itália.



O vereador constatou a destruição de um muro de contenção construído na divisa da linha férrea com a Praça Itália, a destruição do muro foi feita com o intuito de realizar manutenção na galeria pluvial localizada naquele local, que por ocasião das chuvas de janeiro de 2020 não suportou o volume de águas e desmoronou parte deste mesmo muro em local mais próximo ao pontilhão da Praça Itália.



Sergio rocha verificou que o reparo apenas foi efetuado na parte danificada pelas chuvas, não sendo realizada a construção da barreira física, tal como existia antes.



Segundo o vereador, a falta de muro fez com que a galeria de água ficasse mais elevada que a praça, logo, as águas não entraram na galeria, mas danificaram o calçamento da Praça Itália e deixaram um grande volume de água indo em direção a Avenida São Carlos.

