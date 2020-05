Sérgio Rocha aponta risco de acidentes e pede conserto de “crateras” na Avenida Francisco Pereira Lopes

“Crateras” na Av.Francisco Pereira Lopes geram risco de acidentes graves - Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha solicitou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos providencie com urgência o conserto de crateras existentes na Avenida Francisco Pereira Lopes. A maior delas, aberta há pelo menos quatro meses, representa perigo aos transeuntes e também aos motoristas num trecho que requer cuidados redobrados devido ao estreitamento da via.

Sérgio Rocha formalizou o pedido mediante moção de apelo que será apreciada pela Câmara na próxima sessão ordinária. Ele ressalta que a Avenida possui grande fluxo de veículos e que os buracos colocam em risco a vida dos motoristas, pois o asfalto está sustentado sob uma fina camada de terra.

Tal situação, segundo o parlamentar, decorre do rompimento dos tubos pluviais nas fortes chuvas que caíram na cidade no mês de janeiro: “A água que não conseguiu encontrar caminho até o córrego abriu uma valeta por cima dos tubos e abaixo do asfalto”.

O vereador esteve no local e manifestou preocupação com o risco de rompimento do asfalto e eventual queda de algum veículo para dentro do buraco de maior proporção. “O trânsito continuo de veículos pode agravar o problema e que além desse local apontado outros também necessitam de reparo imediato”, alertou.

