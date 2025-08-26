(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Política

Senado aprova voto impresso no novo Código Eleitoral, mas STF pode barrar medida

24 Ago 2025 - 18h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Urnas eletrônicas - Urnas eletrônicas -

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (20), um destaque do PP que prevê o voto impresso nas eleições brasileiras, medida já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto foi aprovado por 14 votos contra 12 no âmbito do Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021, que cria o novo Código Eleitoral do Brasil, com cerca de 900 artigos. O texto-base do projeto já foi aprovado pelos senadores da CCJ.

emenda aprovada prevê que, após a confirmação dos votos de cada eleitor, "o arquivo de registro digital de votos será atualizado e assinado digitalmente, com aplicação do registro de horário no arquivo log, de maneira a garantir a segurança e auditabilidade".

Em seguida, ainda segundo o texto aprovado, "a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado; III - o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica".

A emenda estabelece ainda que o novo modelo deve ser implementado na eleição seguinte à aprovação do projeto. O projeto ainda precisa ser analisado no plenário do Senado.

Como houve alterações no texto que veio da Câmara, a matéria deve voltar para nova análise dos deputados. Para valer para próxima eleição, a matéria precisa ser sancionada até um ano antes do próximo pleito.

A oposição justificou o voto impresso nas urnas eletrônicas alegando que as pessoas "simples" precisam confiar no sistema eleitoral e que a medida busca "pacificar o Brasil".

A adoção do voto impresso foi proposta pela oposição em meio a acusações, sem provas, contra o sistema de urna eletrônica feitas por partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A gente tem que pacificar o país. Pelo amor de Deus! A questão não é querer ter razão, é ser feliz. Então, para pacificar o país e ser feliz, é o voto impresso", justificou o senador Carlos Portinho (PL-RJ). A oposição apresentou destaque para incluir a obrigatoriedade do voto impresso no texto.

O relator da matéria, senador Marcelo Castro (MDB-PI), vinha rejeitando essa mudança alegando que, em quase 30 anos de urna eletrônica, nunca foi comprovada qualquer fraude no sistema eletrônico.

"É um sistema absolutamente seguro. Na eleição de prefeitos e vereadores de 2024 teve mais de 400 mil candidatos e não tem uma única ação judicial em todo o Brasil com alguém dizendo que perdeu porque teve fraude", justificou na última sessão da CCJ que discutiu o tema.

Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a minirreforma eleitoral de 2015 que previa a impressão do comprovante do voto. O Supremo considerou que havia risco de o sigilo do voto ser violado e de favorecer fraudes eleitorais.

Em 2021, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que instituía a obrigatoriedade do voto impresso.

Fonte Agência Brasil

Leia Também

Câmara aprova PL de Djalma Nery que inclui Festa de Ogum no Calendário Oficial
Religião19h16 - 19 Ago 2025

Câmara aprova PL de Djalma Nery que inclui Festa de Ogum no Calendário Oficial

Mário Antunes deixa Secretaria de Fazenda para assumir como assessor do prefeito Netto Donato
Mudanças no 1º escalão 15h29 - 14 Ago 2025

Mário Antunes deixa Secretaria de Fazenda para assumir como assessor do prefeito Netto Donato

Rodson comemora a aprovação do loteamento e destinação de recursos para o Jardim Vitória
Política16h46 - 12 Ago 2025

Rodson comemora a aprovação do loteamento e destinação de recursos para o Jardim Vitória

Djalma Nery protocola PL que insere Festa de Ogum no Calendário Oficial de São Carlos
Política09h55 - 06 Ago 2025

Djalma Nery protocola PL que insere Festa de Ogum no Calendário Oficial de São Carlos

Moisés Lazarine toma posse como vereador e lê versículo da bíblia:"Deus tem controle sobre o tempo"
Política16h10 - 05 Ago 2025

Moisés Lazarine toma posse como vereador e lê versículo da bíblia:"Deus tem controle sobre o tempo"

Últimas Notícias