Secretário de Educação se reúne com representantes do FNDE em Brasília

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, esteve na última segunda-feira, 25, em Brasília, quando participou de reuniões no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre os vários temas que foram discutidos estão a atualização do cadastro de novos projetos como a construção de escolas no São Carlos VIII, Jardim Santo Antônio, Arnoldo Schimidt e Romeu Tortorelli e sobre programas educacionais como a escola de tempo integral.

“Visitamos o Fundo Nacional de Educação (FNE) onde tivemos uma reunião com a assessoria da Presidência. Para nossa sorte, uma pessoa que tem uma conexão muito grande com São Carlos se colocou à disposição. Fomos informados que toda demanda que o município de São Carlos tem cadastrado no órgão, necessita de algumas atualizações. Em relação aos recursos para este ano, o Governo Federal não fez nenhum novo contrato e que o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estão tentando cumprir com aquilo que já estava em andamento. “Nos orientaram a cadastrar todos os projetos que temos de 2023 e 2024. Eles estão agora inaugurando o Plano de Ações Articuladas (PAR) 4, que é uma nova plataforma para cadastrar e habilitar novos projetos”, explicou Roselei.

A proposta é cadastrar diversas obras, pois a cidade está crescendo e necessita deste investimento do Governo Federal. “A cidade de São Carlos vem crescendo significativamente em diversas regiões, como a Leste, por exemplo. Temos total interesse em construir o Cemei Maria Aparecida Penalva no São Carlos VIII para atendimento de 200 crianças”.

Roselei informou, ainda, que a Secretaria também irá cadastrar uma Cemei no Jardim Santo Antônio (região do Jóquei Clube). “Será um importante equipamento público para aqueles que residem nesta região da cidade, que em breve, vai ganhar mais 1.700 residências. Estamos cadastrando essa unidade junto ao Ministério da Educação para verificar a possibilidade desse financiamento ser liberado ainda no final desse ano”, garantiu o secretário.

Também foi discutido na reunião a construção de uma escola no Jardim Arnold Schimidt para substituir a Creche José Marrara. “É um equipamento que tentamos fazer no passado. Infelizmente, o prefeito daquele período, 2013, devolveu o recurso e nós estamos pleiteando novamente. A José Marrara está instalada num local muito impróprio, tivemos muitos acidentes no entorno da unidade”, explicou.

Outro tema tratado foi com relação ao Programa Escola de Tempo Integral. A habilitação e o cadastro foi realizado no dia seguinte ao lançamento do programa nacional, portanto São Carlos já tem autorização para ampliar mais 240 vagas de ensino integral.

