Secretário de Educação participa de Seminário Estadual de Planejamento e Gestão Educacional

Crédito: Divulgação

Com o tema “Financiamento Público, Aprendizagem e os Desafios para 2023 – Planejando e Organizando a Rede Educacional”, a seccional paulista da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) realizou nesta quinta-feira, 26, na capital paulista, o VII Seminário de Planejamento e Gestão Educacional que reuniu mais de 500 gestores municipais.

Voltado aos dirigentes e profissionais técnicos das secretarias municipais de Educação, São Carlos foi representada no evento pelo secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, acompanhado da diretora do Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação (SME), Paula Corso e do supervisor de Ensino, Danilo Botelho.

Durante o Seminário a Undime abordou o regime de colaboração entre Estado e municípios, Piso Nacional do Magistério, estimativas do Fundeb para 2023, VAAR, e sobre a relevância do Projeto Político Pedagógico, o currículo, a formação e a avaliação como estratégias para a recomposição da aprendizagem dos estudantes.

Além da participação da presidente da seccional de São Paulo, Márcia Bernardes, importantes especialistas em Educação estiveram reunidos para explanar sobre as temáticas propostas, como Luiz Miguel Garcia, presidente nacional da Undime e DME de Sud Mennucci-SP; Maurício Holanda – secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase – MEC), Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Renato Feder, secretário de Estado da Educação de São Paulo; Silvio Graboski, assessor jurídico da Undime São Paulo e especialista em Direito Educacional; Maria Regina Passos, doutora em Linguística Aplicada e assessora técnica da nacional da Undime, entre outros convidados.

Os gestores públicos puderam acompanhar mesa de debate sobre o Regime de Colaboração Intergovernamental; palestras sobre o Regime de Colaboração entre Estado e municípios (apresentação de novos projetos de parcerias); Piso Nacional do Magistério como instrumento de valorização da carreira. Como adequar? Estimativas do Fundeb para 2023 e a distribuição da complementação do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) e o Projeto Político Pedagógico, o currículo, a formação e a avaliação como estratégias para a recomposição da aprendizagem dos estudantes.

Para o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, a participação de São Carlos no Seminário foi importante para conhecer a Undime que presta assessoria para os municípios e se coloca à disposição para trocar experiências e buscar soluções para enfrentar os problemas em cada um dos municípios. “Tenho a convicção de que o Seminário foi importante para termos acesso a informações que trarão muitos resultados para a nossa cidade. Vamos continuar a discussão dos problemas que temos em nosso município, trabalhar o nosso Estatuto da Educação e outros compromissos como a avaliação do Plano Municipal de Educação e realizar a Conferência que vai coincidir com a realização do Fórum Estadual de Educação”, ressaltou.

