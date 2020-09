Secretaria de Saúde apresenta relatórios do 2º quadrimestre de 2020 em audiência pública

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal realizou na manhã desta terça-feira, 29, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha uma audiência pública para a apresentação dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2020, conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

A audiência, presidida pelo vereador Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social (CSPS) da Câmara Municipal, contou com presença do secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo; da chefe de Gabinete da SMS, Vanessa Barbuto e do diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Fausto Sposito. Compareceram também os vereadores Julio Cesar, Robertinho Mori, Cidinha do Oncológico, Moisés Lazarina e assessores parlamentares.

Os representantes da SMS apresentaram dados referentes à execução financeira e à produção das unidades de Saúde do município, mostrando o valor investido em cada atividade da pasta. A Secretaria também fez uma análise dos objetivos obtidos no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Conforme o Ato nº 05, da Mesa Diretora da Câmara, por causa da pandemia de Covid-19, a audiência foi restrita aos vereadores, funcionários da Casa, representantes de órgãos públicos e outros profissionais que prestem serviços ao Legislativo.

A norma ainda recomenda a utilização de máscara de proteção facial às pessoas que estiverem nas dependências da Câmara.

