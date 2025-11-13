"Se não for vantagem, São Carlos não vai privatizar o SAAE", diz presidente da autarquia

Audiência pública foi realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realizou, na tarde desta quinta-feira (13), uma audiência pública para discutir a adesão do município ao programa Universaliza SP, do Governo do Estado de São Paulo. O encontro foi presidido pelo vereador Lineu Navarro (PT) e reuniu autoridades, servidores e representantes de entidades sindicais.

O debate tratou da possível terceirização ou privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia responsável pelo sistema de abastecimento e tratamento de esgoto da cidade.

O Universaliza SP foi criado pelo governo estadual com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a situação dos serviços de saneamento básico nos municípios do interior que não são atendidos pela Sabesp – estatal que foi privatizada em 2024 – e propor a formação de consórcios regionais para que esses serviços possam ser entregues à iniciativa privada.

Participaram da audiência os vereadores Paulo Vieira, Djalma Nery, Edson Ferraz, Dé Alvim, Júlio César, Raquel Auxiliadora, Larissa Camargo, Bruno Zancheta e Thiago Jesus.

Entre os convidados estavam o presidente do SAAE, Derike Contri, o secretário municipal de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, o secretário municipal de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno, o vice-presidente do Sindispam, Lucinei Custódio, além do assessor do prefeito, João Muller.

Durante a audiência, o presidente da sessão, vereador Lineu Navarro, afirmou que solicitou ao prefeito Netto Donato a retirada de São Carlos do programa estadual.

“Não faz sentido São Carlos estar dentro desse programa”, declarou o parlamentar.

O presidente do SAAE, Derike Contri, explicou que técnicos do projeto Universaliza SP estiveram recentemente em São Carlos para coletar dados e avaliar a estrutura do sistema municipal.

“Eles olharam reservatórios, casas de máquinas, bombas, encanamentos e outros pontos da nossa operação”, detalhou.

Segundo Derike, o município vive atualmente uma fase de estudo, e os resultados ainda não foram repassados à autarquia.

“Neste momento, eles estão levantando dados para, talvez, apresentar uma proposta futura ao município”, afirmou.

O presidente também destacou que não haverá privatização sem que o processo traga benefícios concretos para São Carlos.

“Se não for vantagem para o município, o prefeito Netto Donato não vai privatizar o SAAE”, garantiu Derike.

