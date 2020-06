“São Carlos tem centenas de vazamentos enquanto população fica em água em casa”, reclama vereador Dimitri

Crédito: Divulgação

Diversas regiões ficaram, mais uma vez, com o abastecimento de água comprometido na cidade de São Carlos, alertou o Vereador Dimitri Sean. Segundo o parlamentar, o SAAE tem deixado isso ocorrer de forma recorrente nos últimos anos.

A região do Cidade Aracy foi uma das mais afetadas. Boa parte do bairro, que concentra grande percentual dos habitantes da cidade, ficou sem água.

“As pessoas não tinham água em casa nem para as atividades mais básicas. Não tinha água para fazer comida nem para a higiene pessoal. Isso é um desrespeito muito grande”, disse o vereador Dimitri.

Outra área da cidade que sofreu com a irregularidade no abastecimento foi a região do Santa Felícia. Diversos moradores do bairro reclamaram que ficaram sem água para as atividades essenciais em diversos momentos.

“A culpa disso tudo não é dos trabalhadores da autarquia. A culpa é dos altos cargos que ganham salários altíssimos e, mesmo assim, não fazem um bom planejamento. A cidade cresceu e a capacidade de abastecimento não acompanhou. Faltou gestão e planejamento”, finalizou Dimitri.

