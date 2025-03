Com evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo (Comunitur), São Carlos sediou nesta quinta-feira, 20, a primeira reunião presencial 2025 de governança da Região Turística da Serra do Itaqueri, formada por 15 municípios.

O encontro chamado de reunião de governança reuniu em torno de 50 pessoas dos setores público e privado e ocorreu no Sitio São João/Escola da Floresta, localizado na área rural da cidade, com acesso no retorno do km 8 da Rodovia Domingos Innocentini.

A Governança da Serra do Itaqueri é um sistema de articulação política e institucional com participação no processo de definição e implementação de políticas públicas regionais do Turismo. Gestores de turismo, empresários e comunidade se reúnem, bimestralmente e no intervalo entre as reuniões é realizado um encontro presencial entre gestores, visando promover o desenvolvimento do setor, troca de experiências, integração e discussão das ações do trade turístico.

Além de São Carlos, formam a Região Turística da Serra do Itaqueri Rio Claro, Santa Maria da Serra, São Pedro, Torrinha, Piracicaba, Analândia, Águas de São Pedro, Brotas, Corumbataí, Charqueada, Dourado, Ipeúna, Limeira e Itirapina.

Representando o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, o secretário Adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, destacou que a regionalização do turismo é importante para o desenvolvimento em conjunto das cidades e essa reunião é uma das ações no sentido de São Carlos retomar o protagonismo na área de Turismo.

“O projeto em desenvolvimento no São João está concorrendo ao 5º prêmio de Turismo responsável WTM Latin America na categoria melhores iniciativas para promover a diversidade, equidade e inclusão no turismo, um reconhecimento a esse importante empreendimento da cidade. São Carlos ganha notoriedade por fazer parte do Sistema de Governança da Serra do Itaqueri, essa reunião ajuda ampliar o fluxo turístico sendo uma oportunidade de integração regional e fortalecimento das políticas públicas do setor turístico”, ressalta Hicaro Alonso.

Flávio Marchesin, proprietário do Sitio São João relatou estar feliz por sediar a reunião da Serra do Itaqueri. A Escola da Floresta recebe anualmente cerca de 3 mil estudantes, uma oportunidade para conseguir mostrar aos visitantes dos outros municípios o trabalho relacionado a sustentabilidade da educação ambiental, com preservação dos recursos hídricos, floresta, saneamento básico e a produção sustentável sem utilização de produtos químicos.

“O Turismo tem sido bem visto pelo Poder Público, gera emprego e renda, abrindo caminho da conquista de mão de obra tão necessária para a área rural, despertar na juventude a vontade de vir trabalhar na área de Turismo e produção agroecológica”, disse Marchesin.

Camila Assoni, presidente da Governança da Serra do Itaqueri detalhou que nesta reunião foram debatidos temas como a apresentação do empreendimento Sitio São João, nova formação da Governança, novo modelo do regimento, Sismapa - Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta do Ministério do Turismo que permite o cadastramento de informações sobre destinos turísticos do Brasil, em âmbito federal, regional e municipal; ações do Meio Ambiente com o grupo ambiental Comasi, programação das feiras e ações e plano de combate ao incêndio com orientações dos tenentes Olivatto e De Paula.

“O Sistema de Governança da Serra do Itaqueri foi criado para debater os assuntos regionais de Turismo, criamos grupos de ações para discussão de diversos temas. As ações e trocas de experiências são importantes ferramentas que os gestores podem levar para os prefeitos das cidades as necessidades e demandas do setor que serão desenvolvidas regionalmente. Ficamos felizes de saber que o Turismo de São Carlos ganhou o status de secretaria, cidade que tem grande potencial na área de tecnologia que pode ser aplicada no setor de Turismo”, finalizou Camila Assoni.

Também participaram da reunião os diretores da Secretaria de Cultura e Turismo, Fabiana Nascimento (Qualificação do Turismo), Manoel Virginio (Promoção Turística) e Eduardo Araújo (Economia Solidária).

