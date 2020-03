São-carlenses irão participar do movimento pró-Bolsonaro

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O movimento Consciência Patriótica, a favor de Jair Bolsonaro terá a presença de são-carlenses. A ação faz parte da mobilização nacional que busca expor o apoio popular para o atual presidente. O objetivo é organizar protestos em todas as capitais do Brasil e responder à convocatória do vídeo divulgado pelo próprio Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro, no qual convocava manifestações a seu favor e contra o Congresso Nacional, no dia 15 de março.

Pelo menos 180 cidades do interior paulista confirmaram presença no movimento. O São Carlos Agora apurou que além de São Carlos, municípios como Araraquara, Presidente Prudente, Sertãozinho, Pereira Barreto, Andradina, Ilha Solteira, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Barretos e São José do Rio Preto terão mais de 20 ônibus com destino à capital paulista.

