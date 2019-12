Santa Casa recebe verba de R$ 450 mil destinada pelo deputado Sinval Malheiros

Crédito: Divulgação

Com a verba de R$ 450 mil, destinada pelo deputado federal, foram adquiridos 1 endoscópio rígido (utilizado para exames, diagnósticos e terapia do trato urogenital), 1 sistema de vídeo endoscopia (utilizado para observação e biópsia de pacientes e serve também para fazer colonoscopia) e 2 mesas cirúrgicas elétricas (a mesa permite a realização de cirurgias bariátricas e operações em várias posições).

Malheiros (Podemos) visitou a Santa Casa nesta terça-feira, 17. “A Santa Casa de São Carlos se destaca como uma das melhores do Estado pela estrutura, organização e todos os benefícios que oferece à população. Escolhi a Santa Casa, pois também sou médico e acredito na qualidade do tratamento oferecido aos pacientes do hospital, serviços dos quais, muitas vezes, não conseguem ser supridos financeiramente sem algum apoio. Parabenizo o provedor e toda diretoria pela dedicação com o hospital e por lutarem pelo próximo”, conclui o parlamentar.

O provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, recebeu o Deputado Federal e explicou que a aquisição desses equipamentos melhora significativamente o atendimento aos pacientes: “agradeço a visita, o apoio político e o carinho para com a Santa Casa. O deputado já veio outras vezes visitar o hospital e sempre demonstrou uma grande confiança no nosso trabalho. Esses equipamentos vão ampliar o atendimento à população, além de renovar o quarto de cirurgia”, afirma o provedor.

Na visita ao hospital, o Deputado Federal Sinval Malheiros, veio acompanhado pelo assessor parlamentar, Luiz Carlos Cardozo, o vice-presidente do Podemos e pré-candidato a vereador de São Carlos, Patrocínio Ramos da Cruz, o pré-candidato a prefeito de Boa Esperança do Sul, Márcio Bendito dos Santos e pela pré-candidata a vereadora de Indaiatuba, Maria Elisangela de Araújo. Também participaram da reunião, a gerente médica da Santa Casa, Dra Wânia Sanches Picasso, a coordenadora do Setor de Captação de Recurso, Ariellen Guimarães e o assessor de Captação de Recursos, Marcos Daniel Sousa.

Na ocasião, o deputado teve a oportunidade de conhecer os integrantes da Mesa Administrativa da Santa Casa: o Tesoureiro Luis Carlos Trevelin, o Secretário Antonio Carlos Stefane, os Mesários Alberto Antonio Ivo de Medeiros, Alvimar Muniz, Hernani Ramos Moretti, José Airton Fontes, Romeu Rodrigues, Wanderçon Matheus Junior e o Conselheiro Fiscal, Angelo Rodrigues Asenha.

