SAMU: Entrega de uniformes através de recursos de Elton Carvalho

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Elton Carvalho destacou a importância do investimento: "Valorizar os profissionais” - Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 28, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) recebeu novos uniformes para suas equipes, adquiridos por meio de um recurso de R$ 41 mil destinados pelo vereador Elton Carvalho.

A entrega dos uniformes representa um importante reforço na proteção e identificação das equipes durante os atendimentos, contribuindo diretamente para a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Com as novas vestimentas, o risco de contaminações é reduzido e a visualização rápida das equipes em ações de urgência é facilitada, tornando o trabalho ainda mais eficiente e seguro.

O vereador Elton Carvalho destacou a importância do investimento: "Valorizar os profissionais do SAMU é investir na qualidade do atendimento à população. Estar devidamente paramentado é uma questão de segurança, dignidade e agilidade nos atendimentos", afirmou.

A aquisição dos novos uniformes atende uma demanda antiga dos profissionais do serviço e demonstra o compromisso do mandato com a valorização da saúde pública e o fortalecimento dos serviços de emergência da cidade.

Leia Também