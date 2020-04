Roselei pede limpeza do Parque do Pardinho no Jardim Monte Carlo

Crédito: Divulgação

Moradores que residem próximo ao Parque Antonio Henrique de Lima – Pardinho –, no bairro Jardim Monte Carlo, solicitaram apoio do vereador Roselei Françoso (MDB) quanto à limpeza do local.

Roselei já protocolou uma indicação à Prefeitura de São Carlos e entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, responsável por este tipo de serviço. “A limpeza do local será feita nos próximos dias”, informou. “Estivemos no Parque e verificamos que realmente o mato tomou conta. É claro que muitas pessoas não colaboram, há muito entulho e outros objetos jogados por lá”, relatou.

Para o vereador, embora os serviços públicos estejam comprometidos no combate à pandemia do coronavírus, é fundamental que as ações de cuidado com a cidade sejam mantidas. “Sabemos do momento delicado para todos, mas manter a cidade limpa ajudará a combater outras doenças, como a dengue”, destacou.

Segundo Roselei, é fundamental que as pessoas daquela região, assim como as de outros bairros, sigam as orientações das autoridades de saúde quanto ao isolamento social. “Independente de o Parque estar limpo ou sujo, por enquanto a orientação é ficar em casa”, destacou.

O Parque Antonio Henrique de Lima – Pardinho – foi inaugurado em 2007 em homenagem ao músico natural de São Carlos e que ficou famoso com a dupla Tião Carreiro e Pardinho. O local abriga playground, quadra e áreas de convivência.

