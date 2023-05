Roselei Françoso visita obras em unidades escolares de diversas regiões da cidade

Crédito: Divulgação

O secretário municipal e Educação, Roselei Françoso, visitou na última sexta-feira, 5 diversas unidades escolares que passam por reforma ou algum tipo de intervenção para garantir a melhoria estrutural da Rede Municipal de Ensino.

A visita começou pelo Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Carmelita Rocha Ramalho, localizado na Vila Prado, escola que passou por reforma em todas as salas de aula, na piscina, sanitários cozinha, refeitório, pátio e pintura interna e externa. A visita prosseguiu no Cemei Dário Rodrigues que está recebendo intervenção na rede de esgoto antiga. A SME solicitou ao SAAE a troca completa da rede de esgoto. A nova rede será externa para redução do índice de refluxo quando chove. Está sendo alterado também o sistema de drenagem.

O secretário Roselei Françoso visitou, ainda, as obras de reforma do Cemei Maria Alice Vaz Macedo, um investimento de R$ 538 mil, com a reforma da cozinha, ampliações de salas, lactários, berçários e sanitários adaptados. “Em 2022 este Cemei funcionou parcialmente e esse ano permanece dessa forma, mas com essa reforma vamos atender o desejo da comunidade que merece uma escola com melhor infraestrutura”, disse o secretário.

A visita seguiu para a Emeb Arthur Natalino Deriggi, no Cidade Aracy, unidade que está recebendo R$ 600 mil de investimento na recuperação das salas de aula, limpeza dos pisos, pintura, instalação de quadros magnéticos e panorâmicos, manutenção dos alambrados, substituição dos drywalls, instalação de TVs em todas as salas de aula e reforma dos banheiros que tinham problema com drenagem da rede de esgoto.

A visitação foi concluída no Cemei José de Campos Pereira, também localizado no bairro Cidade Aracy, local onde o secretário Roselei Françoso participou da reunião do Conselho de Escola. A proposta da SME para essa unidade é ampliar a área escolar para que os professores possam guardar os seus veículos, bem como ter a área para uma futura ampliação. A escola já recebeu um novo playground.

“Temos outras escolas que passam por reforma neste momento, caso dos Cemei’s Maria Lucia Marrara (Santa Felícia) e Benedicta Stahl Sodré (Jardim Beatriz), além de outras 22 escolas que estão na programação para serem reformadas ainda esse ano”, anunciou Roselei Françoso.

A SME anunciou também que foi publicado no Diário Oficial do Município a licitação para construção de muro no Cemei Bento Prado e da cobertura no Cemei Regina Melchiades.

“Um trabalho gratificante em um curto período. Em 120 dias conseguimos disparar obras importantes para qualificar e estruturar a Educação em São Carlos”, finalizou o secretário Roselei Françoso.

