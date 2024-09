Rodson visita área onde serão construídos 400 apartamentos em São Carlos

As 400 unidades habitacionais são voltadas à população com renda familiar de até R$ 2.640,00, onde participarão do sorteio as pessoas que realizaram o cadastro no Ginásio Milton Olaio Filho, que aconteceu em março de 2023, tendo continuidade na Prohab (Progresso e Habitação).

De acordo com Rodson, São Carlos tem hoje mais de 6.000 pessoas cadastradas que ganham até um salário mínimo, sendo aptas para o sorteio e destaca que os cadastros ainda poderão ser realizados até o final deste ano. “Essas moradias são a realização de um grande sonho e é uma luta do meu mandato como vereador. Sinto muito orgulho em fazer parte de um projeto tão significativo para a cidade, pois as pessoas irão morar com dignidade num condomínio fechado, com varandas nos apartamentos e área de lazer para toda a família numa ótima localização”.

O processo de contratação da construtora estava suspenso, pois aguardava a decisão da justiça. Em 19 de agosto de 2024, o processo foi julgado e os desembargadores aceitaram as justificativas apresentadas pelo município de São Carlos de forma unânime e com a decisão a licitação pôde prosseguir. Atualmente o projeto elaborado pela construtora está sendo analisado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos e pela Caixa Econômica Federal, sendo o próximo passo a assinatura do contrato.

Segundo o vereador, “além da conquista dos 400 apartamentos pelo Governo Federal, São Carlos também foi contemplado com mais de 1.000 unidades pelo Governo Estadual”, finaliza Rodson.

O Vereador Rodson Magno visitou nesta semana, a área onde serão construídos os 400 apartamentos dos empreendimentos "Conjunto Habitacional Santa Felícia I e II", com recursos estimados de mais de R$ 60 milhões (R$ 165 mil/apartamento - Portaria MCidades Nº 725) do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal - Faixa I.