Rodson se reúne com Diretor de Fiscalização do município

Para o Presidente da PROHAB é de grande importância cumprir a legislação. “Estamos nos reunindo com antecedência para definirmos como será feito o cadastramento dos ambulantes para que possam trabalhar nesses dias do recadastramento habitacional”, destaca Rodson.

De acordo com o Diretor de Fiscalização, o local terá capacidade para atender algumas barracas e em breve será divulgado como será feito esse cadastro para que os ambulantes possam participar do sorteio. “No entanto, vale ressaltar que todos devem possuir os licenciamentos regulares para participar desse evento”, finaliza Rodolfo.

Na última terça-feira, 28, o diretor-presidente da PROHAB (Progresso e Habitação de São Carlos) Rodson Magno reuniu-se com o Diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério, para definir sobre o plano de trabalho com os ambulantes no dia do recadastramento habitacional, que será realizado em breve, no Ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos.