Rodson consegue novas câmeras de segurança para Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Divulgação

O vereador licenciado Rodson Magno, atualmente Presidente da Prohab, esteve na manhã de hoje, 30 de agosto, juntamente com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Samir Gardini, o Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas e o Chefe de Seção do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Lucas Tiberti, acompanhando os locais das novas câmeras de segurança instaladas no cemitério central de São Carlos.

De acordo com o Coronel Samir Gardini, após casos reportados aos órgãos de policiamento, a administração municipal tomou a iniciativa de instalar mais câmeras para maior segurança nos túmulos visitados por familiares e amigos daqueles que já se foram. Peças de ornamentos, como imagens de bronze, vasos, placas e outros itens, estavam sendo furtados.

“Tínhamos duas câmeras que quando foram instaladas já observamos que a incidência de furto era muito menor. Agora graças a emenda de R$ 65 mil destinada pelo vereador Rodson, investimos em mais duas câmeras que darão cobertura em noventa por cento do cemitério, pois possuem sistema de aproximação zoom, onde conseguimos enxergar mais de cinquenta metros até o nome da pessoa que está no jazigo, e à noite, temos o infravermelho. Outra novidade é instalar um algoritmo, onde qualquer movimento noturno, ela busca a pessoa, faz o zoom e abre na tela de monitoramento, facilitando nosso trabalho. Vale destacar que essa tecnologia e inteligência artificial em breve também será levada para o Cemitério da Vila Prado”, completa Gardini.

Para o Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas, já está na previsão de orçamentos para o ano de 2024, o valor de R$ 400 mil reais para melhorar o monitoramento dos cemitérios de São Carlos. “Isso é uma prioridade para nossa secretaria. O que pudermos fazer para melhorar esse atendimento à população que vem visitar seus entes queridos, faremos, pois não podem mais passar por esse tipo de constrangimento”.

Segundo o vereador licenciado Rodson Magno, esse novo recurso tem o objetivo de inibir furtos em jazigos, já que diariamente recebia reclamações de munícipes sobre a necessidade de aumentar a segurança no cemitério central, principalmente no período noturno, onde há maior incidência de furtos.

“Atualmente, o cemitério conta com quatro câmeras que abrangem a maior parte da área. Esse novo serviço foi custeado através de uma emenda parlamentar minha, com investimento de R$ 65 mil. Quero agradecer o Prefeito Municipal, Airton Garcia, o Secretário de Segurança Pública, Coronel Samir Gardini, o Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas e o Chefe de Seção do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Lucas Tiberti, por todo empenho e preocupação com os familiares que se despedem de seus entes queridos. Também quero dizer que estarei lutando para que o Cemitério da Vila Prado, em breve, tenha esse mesmo monitoramento”, finaliza Rodson.

