Rodson comemora a aprovação do loteamento e destinação de recursos para o Jardim Vitória

Na noite desta segunda-feira (11), às 18h30, no Paço Municipal de São Carlos, o Secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno, participou da assembleia da Associação Realizando Sonhos, juntamente com Prefeito Municipal, Netto Donato, o Assessor do Prefeito João Muller, o Diretor Administrativo da PROHAB Cesar Maragno e o Presidente da Associação Realizando Sonhos, Rafael Pereira Alexandre, a reunião teve como foco o anúncio da aprovação do loteamento de interesse social e avanço das ações para melhorias estruturais no futuro bairro Jardim Vitória e trouxe a excelente notícia anunciada pelo Prefeito Netto Donato: a liberação de recursos que serão destinados ao Jardim Vitória, onde atenderá demandas como terraplanagem, iluminação pública e inicio de infraestrutura urbana no bairro.

A reunião foi marcada por emoção, sentimento de conquista e esperança. A Associação atraves de seu Presidente Rafael agradeceu ao ex Vereador e atual Secretário de Habitação Social, Rodson Magno, por essa vitória após anos de luta.

A Associação Realizando Sonhos de São Carlos, foi fundada em 2018, o principal objetivo da Associação é a busca por moradias dignas, ao qual em suas reuniões são discutidas alternativas e possibilidades de aquisição de terrenos coletivamente para construção de casas aos associados ou pela busca por programas governamentais para construção de moradias em São Carlos.

Rodson Magno, enquanto Vereador, preocupado com o deficit habitacional, durante seu mandado foi em busca de vários meios para trazer a São Carlos construção de moradias populares, e em uma de suas viagem conheceu o projeto social que vinha sendo desenvolvido em outros municipios, inclusive na Capital de São Paulo, onde associações lutavam por moradias.

Rodson Magno sempre esteve a frente de causas sociais, especialmente ligadas à habitação, quando assumiu como Presidente da PROHAB, acolheu as associações de moradias, e com sua sensibilidade e comprometimento, efetuou o Chamamento Público para que associações em foco em moradias sociais, pudessem ter apoio do Poder Executivo em suas ações. Foi através do Chamamento Público que agora a Associação Realizando Sonhos irá receber recursos destinados a infraestrutura do bairro Jardim Vitória. Seu histórico de atuação nas causas sociais, especialmente ligadas à habitação, mais uma vez se mostra decisivo.

"Essa é uma vitória coletiva, construída com diálogo e perseverança. A Associação 'Realizando Sonhos' representa a força da comunidade que não desiste. E hoje, ver esse projeto avançar com o apoio do Prefeito Netto Donato é motivo de orgulho. Estamos, de fato, realizando sonhos e transformando realidades", declarou Rodson Magno.

