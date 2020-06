Rodson acompanha reunião que avança para mais uma etapa de aprovação do projeto habitacional de interesse social da Associação Realizando Sonhos

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) participou na manhã desta segunda-feira, 29, juntamente com a presidente da ARSSC - Associação Realizando Sonhos de São Carlos, Giselle Torquato Suehara, os engenheiros responsáveis, Dimas Antonio Pupin e João Carlos Greco e com o Secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Batista Muller e sua equipe de técnicos que relataram que o projeto de aprovação do loteamento na secretaria está praticamente concluído e agora seguirá para a Secretaria de Meio Ambiente para análise e aprovação no que diz respeito a parte ambiental.

O loteamento denominado Jardim Vitória está localizado na região do Jardim Zavaglia, composto por 319 lotes com metragens entre 160 e 250 metros quadrados.

A Associação Realizando Sonhos, foi criada em São Carlos há pouco mais de dois anos para desenvolver um projeto habitacional de interesse social com o objetivo das pessoas adquirirem através de compra coletiva uma área de terra, com a vantagem desta, após ser desmembrada o comprador ter seu terreno por um valor bem abaixo do preço de mercado.

O projeto desenvolvido pelo deputado estadual Marcos Zerbini (PSDB), vem sendo implantado em diversas cidades, entre elas a capital paulista, São Carlos, Américo Brasiliense e Novo Horizonte, e já beneficiou mais de 25 mil famílias.

Rodson e Giselle disseram "queremos agradecer ao secretário Muller e sua equipe pela agilidade que trataram o processo, pois em apenas um mes já analisaram e puderam dar sequência à nova etapa que será na Secretaria de Meio Ambiente e com isso chegarmos logo ao final dos trâmites que permitirá a realização da infraestrutura e com isso a construção das moradias pelos proprietários dos lotes, fazendo com que realizem o sonho da casa própria", concluíram.

