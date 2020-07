Reunião na Câmara discutirá assuntos relacionados à taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realizará nesta quinta-feira (2) às 15 horas na Sala das Sessões uma reunião para discutir assuntos relacionados à taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia da cidade.

O evento, agendado pelo presidente da Casa, Lucão Fernandes, foi solicitado pelo vereador Paraná Filho devido ao anúncio feito pela Santa Casa da proposta de interrupção do atendimento sem referenciamento do SMU (Serviço Médico de Urgência) como condição para a construção de 16 leitos de UTI para o tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19, conforme relatado pelo parlamentar proponente.

Foram convocadas para a reunião as seguintes autoridades: Antonio Valério Morillas Junior, provedor da Santa Casa; Marcos Palermo, secretário municipal de Saúde;

Maria Fernanda Cereda, chefe da Vigilância Sanitária; Crislaine Aparecida Antonio Mestre, diretora da Vigilância Epidemiológica; Sônia Regina Souza Silva, diretora da DRS (Departamento Regional de Saúde)-III, de Araraquara.

Conforme o Ato nº 05, da Mesa Diretora da Câmara, por causa da pandemia de Covid-19, as audiências e sessões estão restritas aos vereadores, funcionários da Casa, representantes de órgãos públicos e outros profissionais que prestem serviços à Casa. A norma ainda recomenda a utilização de máscara de proteção facial às pessoas que estiverem nas dependências do Legislativo.

A reunião poderá ser acompanhada pela população por meio de transmissões ao vivo pelo canal 8 da NET e pelo site (camarasaocarlos.sp.gov.br), Youtube (youtube.com/user/camarasaocarlos) e Facebook (facebook.com/camaramunicipaldesaocarlos/) oficiais da Câmara Municipal.

