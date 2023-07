Prefeitura e Governo do Estado dialogam sobre desenvolvimento econômico em tecnologia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da delegação composta pelos secretários municipais de Comunicação, Leandro Severo, e de Desenvolvimento Econômico, Luís Antônio Panone, acompanhada por representantes de setores ligados ao desenvolvimento tecnológico do município, reuniu-se com a secretária-executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Juliana Cardoso, a fim de debater parcerias e acordos de cooperação mútua envolvendo o tema. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (04/07), na capital paulista.

Ao longo das conversas, os gestores públicos, empresários e representantes de classe expuseram suas preocupações e necessidades quanto ao apoio do Governo do Estado para a manutenção de operação destas empresas em São Carlos e em São Paulo, bem como do fomento aos projetos de expansão capazes de gerar mais postos de trabalho e, consequentemente, renda e qualidade de vida para a população.

Representando o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, a secretária-executiva, Juliana Cardoso, lembrou das virtudes do Estado de São Paulo em apoiar as iniciativas trazidas por municípios e empresas privadas. “São Carlos é muito diferenciada por sua capacidade de inovação e implantação tecnológica. Reconhecendo esta vocação, temos instrumento para apoiar na internacionalização das empresas ao abrir novos mercados, mas também trazendo parceiros comerciais para estas indústrias. São Paulo é o único Estado da Federação que possui escritórios internacionais muito bem alocados em Xangai, Dubai, Munique e Nova Iorque com capacidade de apoiar nesse processo, e o contato com as empresas e municípios é fundamental para avançarmos juntos”, destaca Juliana.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luís Antônio Panone, ressalta que a estruturação dos setores produtivos resulta em melhorias também para o poder público. “O fortalecimento do ambiente de negócios local e o auxílio para as empresas que estão se instalando em São Carlos contribuem com o incremento da geração de empregos e com a arrecadação de tributos. Fortalecendo as empresas, também fortalecemos o poder público nas diversas vertentes, pois, quanto maior a arrecadação, maior é a devolução de serviços para a população”, disse Panone.

O fundador e presidente da empresa Xmobots, Giovani Amianti, tem em seu empreendimento um dos exemplos que podem ser simultaneamente apoiados pela Prefeitura e pelo Governo do Estado em seu projeto de ampliação das atividades. “O fato de a Prefeitura estar engajada com a gente nos traz bastante conforto e segurança para investir em São Carlos, pois estar alinhado com o governo local é muito importante e, diante da nossa necessidade atual, a própria Prefeitura requereu e nos apoiou para que a gente expandisse a negociação com o governo estadual, dada a relevância que é o nosso projeto de expansão”, finaliza Giovani, lembrando que a corporação gera mais de 380 empregos diretos e recebe 400 alunos que mensalmente movimentam a rede hoteleira municipal.

Também participaram da reunião o professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do InovaUSP, Tito José Bonagamba, o presidente do ParqTec, Prof. Dr. Eng. José Guilherme Sabe, o representante dos empresários de São Carlos, Emerson Chu, e o diretor do Departamento de Desenvolvimento da Indústria da Prefeitura de São Carlos, Paulo Torrezan.

Ao término da reunião, a delegação são-carlense foi recebida pela Gerente Geral de Projetos do programa InvestSP, Maria Martha Coelho, aproximando município e dispositivo para a troca de ideias que possam interligar empresas e colaborar com o desenvolvimento econômico.

