Resíduos sólidos são alvo de novo debate na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de São Carlos realizará nesta segunda-feira (16) às 18h30 a 2ª Audiência Pública para tratar de assuntos relacionados ao Plano Municipal de Gestão De Resíduos Sólidos. O tema é considerado importante para a cidade e principalmente para o meio-ambiente,

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos já foi elaborado pela FIPAI (Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial) e entregue à Prefeitura no final do ano passado. Na peça, são tratados assuntos que envolvem desde o planejamento e estruturação da coleta, até o destino final de resíduos sólidos urbanos, sépticos e industriais, com propostas para um horizonte de 20 anos, com revisões periódicas.

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, o Plano é um esforço para que São Carlos possa promover e desenvolver uma gestão de todos os resíduos sólidos do município.

A primeira audiência da série foi realizada no dia 10 de fevereiro e contou com a presença de autoridades municipais, especialistas em gestão de resíduos sólidos e representantes de entidades da área.

O evento é aberto ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal 8 da NET e pelo site (camarasaocarlos.sp.gov.br), Youtube (youtube.com/user/camarasaocarlos) e Facebook (facebook.com/camaramunicipaldesaocarlos/) oficiais da Câmara Municipal.

Informações:

Audiência Pública: Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos

Data: 16/03/2020 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Câmara Municipal (Rua 7 de setembro, 2078 – Centro)

