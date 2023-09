Representantes da Prefeitura e da Câmara participam de audiência do Grupo Laguna com o governador Tarcísio de Freitas

Governador analisará os projetos e disse que priorizará municípios que recebem investimentos da iniciativa privada - Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Governo, Netto Donato e o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, participaram na tarde desta segunda-feira, 18, no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com a direção do Condomínio Industrial e Logístico da Construtora e Incorporadora Laguna, representada pelo empresário Faissal Assad Raad, presidente do Conselho e do CEO do grupo, Gabriel Raad, de audiência com o governador Tarcísio de Freitas

Em pauta o investimento em parques tecnológicos e a solicitação da Incorporadora Laguna do pedido de duplicação de um novo trecho da rodovia Thales de Lorena Peixoto, na pista norte da SP-318, a partir do Residencial Quinta do Buritis, onde finalizou a duplicação inaugurada em 2017.

A desapropriação no entorno da rodovia, administrada pela concessionária ViaPaulista e sob regulação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) já foi autorizada pelo Estado em fevereiro de 2022, a obra contempla também um dispositivo de retorno.

Para Netto Donato, secretário de Governo, é importante para o município participar dessas audiências. “Entendemos que as reivindicações são justas para o desenvolvimento da nossa região. O Grupo Laguna é responsável por um grande polo logístico em São Carlos e pretende fazer mais investimentos. Eles apostam no potencial da nossa cidade, na mão de obra especializada e na produção de conhecimento, portanto com aval do prefeito Airton Garcia vamos ajudar no que for preciso”, garantiu Netto.

Marquinho Amaral, presidente da Câmara, lembrou que em janeiro de 2017 o Governo do Estado inaugurou a duplicação de 2 km na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), que liga São Carlos a Ribeirão Preto. “Inicialmente estava prevista a duplicação de 13,6 quilômetros, mas, por falta de recursos, a obra do restante ficou sem acontecer. Agora estamos aqui colocando a necessidade da continuidade da obra juntamente com o grupo Laguna”.

O governador Tarcísio de Freitas se comprometeu em analisar os projetos e foi enfático ao dizer que o Governo do Estado vai dar prioridade para os municípios que recebem investimentos da iniciativa privada.

Também participaram da audiência o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, o diretor geral da Câmara, Rodrigo Venâncio, o empresário Italinho Cardinali da Imobiliária Cardinali, Isabel Raad Carneiro, do Grupo Sorrento, Flávio Schiavon, arquiteto responsável pelo planejamento do Polo Multimodal de São Carlos, Raul Queiroz, sócio-diretor da empresa Morro Chato Agropecuária, Adriano Zarzur, diretor da Zarzur Urbanismo de São Paulo e Marcel Gomes Moure, presidente da Rede Voa.

