Recursos federais viabilizados pelo vereador Malabim possibilitam a retomada das obras no Posto de Saúde do Parque Delta

Crédito: Divulgação

Através da emenda parlamentar de aproximadamente duzentos mil reais destinadas pelo deputado federal Alexandre Leite (DEM) mediante intervenção do vereador Malabim (PTB) foi possível a retomada das obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde Dr. Luiz Maia, localizado no Bairro Parque Delta.

A obra que já havia sido iniciada foi interrompida por questões preventivas de segurança devido a pandemia, e também porque parte dos recursos estavam bloqueados em Brasília por questões relacionadas ao COVID – 19.

A partir de agora, com a liberação dos recursos e seguindo os protocolos de segurança, às obras serão retomadas a todo vapor.Além da reforma, este recurso permite a ampliação do posto que abrange a construção de duas novas salas para o setor de esterilização e expurgo, uma nova sala exclusiva para o setor de curativos e por fim, a criação de um banheiro apto a atender as especificações com relação à acessibilidade.

Salienta-se que no ano de 2019, o vereador Malabim já havia destinado emenda parlamentar para aquisição de um aparelho eletrocardiograma para o Posto.

Segundo o parlamentar petebista, a reforma do Posto de Saúde do Parque Delta é fundamental para proporcionar maior comodidade e bem-estar dos pacientes enquanto aguardam pelo atendimento e também por oferecer novas salas para tratamento e consultas médicas a população.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também