Publicada lei que estabelece sessões de cinema adaptadas para autistas em São Carlos

Foi publicada no Diário Oficial a Lei Municipal nº 19.794/2020 que dispõe sobre a realização de Sessões de Cinema Adaptadas para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua família no município de São Carlos.

O objetivo da lei é assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias o direito à cultura e entretenimento que os cinemas do município trazem em suas telas. Como forma de prevenção, a entrada em vigor dessa determinação legal ficará impedida durante a pandemia de Covid-19, mas quando o período pandêmico passar serão retomadas as tratativas para regulamentar a lei.

