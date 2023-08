PT lança oficialmente o Participa São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das Notícias

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou oficialmente o Participa São Carlos, um plano de reconstrução e transformação da cidade. O evento, realizado na quarta-feira (23), no Centro do Professorado Paulista (CPP), contou com a presença de mais de 350 pessoas, incluindo ex-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos e representantes de entidades e segmentos da sociedade civil.

O Participa São Carlos é uma iniciativa do PT que chama a população de São Carlos para participar da construção de um plano de governo. O plano é baseado nas grandes vocações da cidade, como educação, tecnologia e inovação, e visa promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

“Enquanto partido político estamos fazendo nossa parte, que é ouvir, discutir e apresentar propostas para São Carlos”, explicou Erick Silva, presidente do PT São Carlos. “No ano que vem, quando o calendário eleitoral permitir, vamos trabalhar para unir vários partidos e construirmos juntos um programa de governo baseado no Participa São Carlos”, completou.

“Lançamos uma proposta bem consistente e moderna, que leva em conta as grandes vocações de São Carlos e que ouvirá a população, que é quem sabe onde o calo dói”, disse Newton Lima, um dos coordenadores do Participa.

Para o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, o plano lançado pelo PT de São Carlos é bastante ousado. “São Carlos é uma referência, seja do ponto de vista econômico, educacional ou tecnológico. Pensarmos um projeto de futuro para a cidade, considerando toda essa base para que se reflita em melhorias e aprimoramento das políticas públicas é um desafio grandioso. Felizmente temos no PT muita gente preparada para liderar esse processo, entre elas o ex-reitor e ex-prefeito Newton Lima”, destacou Edinho.

A partir de agora, o PT São Carlos irá realizar uma série de debates e encontros com a população para ouvir as suas demandas e sugestões.

