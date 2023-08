PSOL de São Carlos elege novo diretório municipal

Djalma Nery é eleito o novo presidente do diretório municipal do PSOL - Crédito: divulgaçlão

No último sábado, dia 19, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) realizou a eleição do novo diretório municipal para o ciclo 2023-2025, com cerca de 100 militantes reunidos no plenário da Câmara Municipal de São Carlos. A recomposição da direção local do partido coincidiu com a realização da Plenária Intermunicipal, parte do 8° Congresso Nacional do PSOL, proporcionando espaço para debates, apresentação e votação de teses. Durante aproximadamente três horas, os participantes discutiram a conjuntura política nacional e local, além de aprovar diretrizes políticas e organizativas para o próximo período.

A nova direção partidária foi escolhida por unanimidade, elegendo sete membros para os cargos-chave: Djalma Nery assumirá a presidência, Natália Nabhan atuará como Primeira Secretária, e Rodrigo Correa ocupará a Tesouraria. Além deles, foram eleitos Lucas Beco, Amanda dos Santos, Priscila Trucullo e Cassiano Sampaio.

Djalma Nery, o novo presidente do diretório municipal, enfatizou o compromisso do PSOL em contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de São Carlos, destacando as conquistas recentes do partido, como o primeiro mandato na história da cidade, a adesão do MTST, a inauguração de uma sede municipal e o aumento no número de militantes e filiados. Ele reforçou a importância da participação ativa na vida política, institucional e pública da região, bem como o envolvimento nos movimentos de luta por direitos.

Diversidade

Nery ressaltou a diversidade presente na composição do diretório, caracterizada por representantes femininas, indivíduos negros e moradores de diferentes áreas da cidade. Ele destacou que essa diversidade atende aos critérios estatutários de representatividade do PSOL e busca dar voz a setores historicamente marginalizados na construção política da sociedade.

O presidente também mencionou o posicionamento do PSOL em relação aos desafios que a cidade enfrenta, afirmando que o partido não hesitará em confrontar a elite e setores reacionários que prejudicam o desenvolvimento social e humano. Djalma Nery finalizou reafirmando a intenção do PSOL de lançar uma candidatura própria nas próximas eleições municipais, defendendo um projeto popular e socialista para São Carlos.

