Proposta de Guerreiro visa unificar todo conteÃºdo da Ã¡rea de saÃºde

Crédito: Divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou uma indicação, que sugere a criação de uma Central de Atendimento da Saúde (CAS). “A meta é transformar a forma como a Secretaria de Saúde acessa os dados dos usuários oferecendo um suporte uniformizado e otimizado”, observou o edil. “A CAS reforça uma estratégia de soluções práticas, econômicas e de alto impacto na efetiva solução de demandas”, enfatizou.

De acordo com o texto da propositura, a CAS será responsável por concentrar todas as solicitações da população sobre saúde, oferecendo apoio por meio de telefone, aplicativos de mensagens, e-mail e atendimento presencial. A proposta busca acabar com as dificuldades enfrentadas pelos munícipes ao tentar marcar consultas, obter informações sobre exames, cirurgias ou esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das unidades de saúde do município.

Além disso, o projeto prevê que a central seja um ponto de diálogo entre os cidadãos e a administração pública, recebendo reclamações, sugestões e elogios relacionados ao sistema de saúde local. "A ideia é criar uma ponte eficiente entre a população e a gestão pública, agilizando processos e proporcionando mais transparência", afirmou Guerreiro.

Um dos aspectos mais destacados do projeto é o compromisso com a responsabilidade fiscal. A proposta é clara ao estabelecer que a CAS será implementada sem gerar novos custos ao município. Para isso, o texto determina o remanejamento de servidores já existentes na administração municipal e a utilização de recursos físicos e tecnológicos disponíveis.

O funcionamento inicial da CAS será em horário comercial, mas poderá ser ampliado conforme a quantidade de registros anotados e a disponibilidade de pessoal. O conteúdo dessa propositura aproveita todos os sistemas tecnológicos já disponíveis na prefeitura para acelerar os atendimentos e evitar os gastos desnecessários. “Minha intenção é reduzir filas, melhorar o fluxo de informações e aumentar a satisfação da população”, descreveu o parlamentar.

Ao centralizar todas as informações e serviços, o município poderá otimizar recursos e aumentar a eficiência no atendimento à população. Isso significa que um cidadão que antes gastava horas para obter referências sobre determinada consulta poderá resolver suas demandas com uma simples ligação ou mensagem. “O que mais acontece em nosso município é o cidadão ficar igual uma ‘barata tonta’, não conseguindo solucionar suas pendências”, finalizou Guerreiro. “Esse projeto também prevê a divulgação periódica de relatórios sobre a demanda e a eficiência dos serviços prestados pela CAS”, concluiu.

