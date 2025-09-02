(16) 99963-6036
Projeto que proibia uso de carroças e charretes é rejeitado pela Câmara de São Carlos

02 Set 2025 - 18h41Por Da redação
Carroça - Crédito: FreepikCarroça - Crédito: Freepik

 

O Projeto de Lei Substitutivo nº 11/2025, de autoria do vereador Elton Carvalho (Republicanos), que previa a proibição da utilização de veículos de tração animal — como carroças e charretes — em São Carlos, foi reprovado na sessão ordinária desta terça-feira (2).

A proposta tinha como objetivo encerrar o uso desses veículos no município, alegando questões de bem-estar animal e de segurança no trânsito. O texto previa ainda medidas relacionadas à exploração animal para esse fim, além de outras providências de regulamentação.

Resultado da votação

O placar final foi de 10 votos contrários, 4 favoráveis e 3 abstenções, totalizando 17 votos registrados dos 18 vereadores. Com isso, o projeto não avançará para sanção.

Entre os que votaram favoravelmente estiveram os vereadores Bruno Zancheta (Republicanos)Elton Carvalho (Republicanos)Fernanda Castelan (PSOL) e Paulo Vieira (PP). Já três parlamentares se abstiveram: Cidinha do Oncológico (PP)Moisés Lazarine (PL) e Lucão Fernandes (PP).

A maioria dos vereadores, no entanto, rejeitou a proposta, entre eles André Rebello (PSDB)Bira (Podemos)De Alvim (SD)Edson Ferraz (MDB)Raquel Auxiliadora (PT)Sérgio Rocha (PRD) e Thiago de Jesus (MDB).

