Projeto inclusão: Elton Carvalho entrega kit esportivo

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho realizou a entrega de kits esportivos completos contendo bolas, uniformes, medalhas, troféus, jogos de tabuleiro e cartas — um gesto que representa muito mais do que materiais: é o fortalecimento do compromisso do parlamentar com a inclusão, o esporte e o bem-estar das 53 crianças autistas, que participam ativamente das atividades de futebol e natação do Instituto Inclusão.

“Esse apoio essencial foi possível graças ao esforço conjunto e à sensibilidade de pessoas que acreditam no poder transformador do esporte”, acrescenta Elton Carvalho.

“Nosso agradecimento especial ao Governo do Estado, à Secretaria de Estado de Esporte, na pessoa da Coronel Helena Reis (Republicanos), que tem sido uma parceira incansável da inclusão, ao Secretário de Esporte de São Carlos, Fernando Carvalho, e à dedicada presidente do Instituto, Olga, que luta diariamente para oferecer às crianças oportunidades de crescimento, lazer e socialização”, destacou o parlamentar.

Com esses kits, ampliamos o acesso ao esporte como ferramenta de desenvolvimento, inclusão e autoestima.

