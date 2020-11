Projeto de Roselei cria cartilha sobre a Câmara e o papel do vereador

Roselei Françoso, autor da cartilha “Direto ao ponto!” que explica o papel do vereador. - Crédito: Divulgação

O vereador reeleito Roselei Françoso (MDB) protocolou um projeto de resolução para tornar a cartilha “Direto ao ponto!” uma publicação oficial da Câmara Municipal. Elaborada durante a campanha eleitoral pelo parlamentar, a cartilha apresenta por meio de uma linguagem simples e objetiva qual é o papel do vereador, quais suas atribuições, o que ele pode e não pode fazer e como funciona a Câmara Municipal de São Carlos.

“Fizemos a cartilha na campanha com o intuito de ajudar no esclarecimento da população e na educação cidadã”, destaca Roselei. “Muitas pessoas elogiaram a iniciativa e por isso entendemos que vale a pena torna-la uma publicação oficial do município”, explica o parlamentar.

No projeto de resolução, Roselei apresenta o texto da cartilha e indica à Mesa Diretora da Câmara, por meio da agência de publicidade, a elaboração de uma nova diagramação.

“A ideia é ter uma quantidade impressa para ser distribuída junto aos programas Visite a Câmara e Parlamento Jovem, além da versão digital por meio da site da Câmara Municipal de São Carlos”, salienta.

Segundo Roselei, a cartilha “Direto ao ponto!”, se aprovada pelos demais vereadores, se tornará um documento importante de esclarecimento da população e dos futuros candidatos.

“Sem a política não é possível melhorar a vida das pessoas, mas é preciso compreender como funciona”, destaca. A cartilha utilizada durante a campanha pode ser acessada por aqui, https://bit.ly/37BSwhd.

