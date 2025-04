Projeto de Guerreiro simplifica parceria disruptiva entre startups e Prefeitura

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos recebeu um projeto inovador do vereador Leandro Guerreiro (PL), que propõe a criação do Sandbox Municipal de Inovação. A iniciativa visa transformar a cidade em um ambiente mais dinâmico para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, permitindo que empresas, startups e instituições de pesquisa testem novas ideias sob um regime regulatório diferenciado. “A inovação não pode ser sufocada pela burocracia”, salientou.

O conceito de Sandbox regulatório tem sido adotado em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, São José dos Campos, Curitiba e Rio de Janeiro, com resultados bastante expressivos e positivos. A ideia é oferecer um espaço onde soluções inovadoras possam ser desenvolvidas e testadas sem as tradicionais barreiras burocráticas, mas sempre sob a supervisão do Poder Público.

Segundo análise do vereador de legenda liberal, essa proposta busca fomentar a modernização dos serviços municipais e incentivar a economia local. “Nosso intuito é transformar a Capital da Tecnologia em um polo de inovação, permitindo que a tecnologia melhore a vida das pessoas e traga mais eficiência ao setor público e privado”, ratificou.

Quem pode participar?

De acordo com o texto do projeto, o Sandbox Municipal de Inovação será aberto a diferentes perfis de participantes, incluindo:

Startups e empresas com propostas inovadoras;

Instituições de ensino e pesquisa que queiram testar novos modelos e tecnologias;

Organizações da sociedade civil interessadas no desenvolvimento de soluções para o município;

Órgãos da administração pública municipal, que poderão experimentar novos processos e ferramentas para melhorar a eficiência dos serviços prestados à população.

Além disso, o projeto prevê a possibilidade de parcerias com instituições estaduais e federais, permitindo uma troca de conhecimento mais ampla e um suporte técnico bastante qualificado para os participantes.

Critérios para ingresso no programa

Os interessados em integrar o Sandbox Municipal de Inovação deverão atender a uma série de requisitos, garantindo que a experimentação seja produzida com responsabilidade e segurança. Entre as exigências, estão:

Apresentação de um projeto detalhado, com objetivos claros, metodologia, impactos esperados e indicadores de sucesso;

Comprovação da viabilidade técnica e financeira da proposta;

Comprometimento com as normas municipais, garantindo que as inovações sigam padrões legais e éticos;

Observância das normas de proteção de dados pessoais, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Além disso, os projetos não poderão gerar custos diretos ao orçamento municipal, a menos que haja despesas administrativas essenciais à gestão do programa.

Supervisão e regulamentação

Para garantir que as experimentações ocorram dentro de um ambiente seguro e produtivo, a supervisão do Sandbox Municipal de Inovação será realizada por um órgão designado pelo Poder Executivo. As principais funções desse órgão serão:

Avaliar e aprovar os projetos submetidos;

Monitorar a execução e os impactos das inovações;

Garantir a segurança jurídica e regulatória das iniciativas;

Produzir relatórios periódicos sobre os resultados obtidos.

Além disso, o Executivo poderá instituir um comitê técnico consultivo, formado por representantes do setor público, empresas privadas e especialistas em inovação, para auxiliar na análise e acompanhamento das iniciativas.

Próximos passos

Caso o projeto seja aprovado na Câmara, a Prefeitura terá um prazo de 120 dias para regulamentar a iniciativa, estabelecendo diretrizes detalhadas sobre seu funcionamento. Entre os pontos que ainda precisam ser definidos estão questões como propriedade intelectual, compartilhamento de dados e critérios para o encerramento dos projetos.

Segundo o parlamentar, a criação desse novo conceito inovador será um marco para São Carlos, impulsionando a cidade em um cenário de transformação, permitindo assim, que novas tecnologias sejam aplicadas de forma concreta na melhoria dos serviços públicos e privados. “Precisamos criar um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias que realmente façam a diferença”, observou.

Agora, o projeto segue para análise das comissões internas antes de ser levado à votação no plenário da Câmara Municipal. Se aprovado, a Capital Nacional da Tecnologia poderá se tornar uma referência na implementação de políticas de fomento à inovação no Brasil.

Leia Também