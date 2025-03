Professora Neusa deve ser diretora da Secretaria de Esportes

A ex-vereadora Professora Neusa: novos desafios na Diretoria de Esportes de Rendimento - Crédito: Divulgação

A professora e ex-vereadora Neusa Golinelli (MDB) deve assumir como diretora de Esportes de Rendimento na Secretaria Municipal de Esportes. A informação é de fonte do governo municipal. Neusa obteve 1.057 votos nas eleições de 6 de outubro, mas não conseguiu se eleger. O MDB elegeu os vereadores Edson Ferraz (ex-vice-prefeito), com 2.002 votos e Thiago de Jesus, com 1.20 votos.



Falando sobre a participação das mulheres na política, Neusa que se elegeu para seu primeiro e único mandato nas eleições de 2020, valoriza muito o legado das ex-vereadoras e a herança de luta que deixaram. “Já tivemos excelentes vereadoras. Fico triste com a baixa representatividade. Se houvesse mais mulheres, o Legislativo seria pensada de outra forma. A mulher hoje procura ter igualdade com homem na gestão pública. As mulheres têm outros olhos para as questões sociais”, destaca.

