Presidente da Prohab participa de Congresso Estadual de Municípios

Crédito: Divulgação

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, esteve nesta quarta-feira, 10, na 65 CEM (Congresso Estadual de Municípios), na cidade de Ribeirão Preto, no Centro de Eventos Taiwan. O evento teve início terça-feira, 9, e será realizado até que quinta-feira, 11.

Fez parte da programação, palestras sobre as ações e projetos do Governo do Estado para os municípios paulistas e suas comunidades, relacionadas ao Desenvolvimento Urbano e Habitação, sendo ministradas por Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Marcelo Branco, Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Marcos Penido, Sub-secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, alem da presença de Eli Corrêa Filho, Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Renan da Mata, Sub-secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Hercolin, da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), entre demais autoridades.

Para o Presidente da Prohab esse evento foi de grande importância. “Existem muitos programas relacionados à habitação que podemos receber em São Carlos, inclusive terei uma reunião nos próximos quinze dias com o Secretário de Habitação de São Paulo para alinharmos a vinda do Programa Casa Paulista para nossa cidade. As expectativas são sempre as melhores, estou muito confiante, em breve teremos novidades”, completa Rodson.

